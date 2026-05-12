“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏（53）プロデュースの会員制レストラン「WAGYUMAFIA」（東京）。高品質の和牛をウリとした高級志向で有名な同店だが、最近、店で行われているパフォーマンスがたびたびSNS上で炎上している。「4月下旬、XでWAGYU MAFIAに来店した客が公開した映像が拡散。映像には、店員の掛け声とともに、カウンターに並んだ客が、食用菊が乗せられたうちわを一斉に煽り、カウンターの中で店員が持った大きな