ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんが2026年4月26日にXを更新。自身がプロデュースする会員制レストラン「WAGYUMAFIA」で行われた食用菊を使ったパフォーマンスに対する批判に反論した。「お客さんにとってはハレの舞台なんでね」問題となっているのは、「WAGYUMAFIA」のパフォーマンスを収めた動画だ。従業員の合図で、客が手にしている「ワギュウマフィア」と書かれたうちわの上にのせられた、山盛りの食用菊を振りまくというも