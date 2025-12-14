きのう夜、千葉県木更津市の住宅で、女性の背中を包丁で刺し殺害しようとしたとして、24歳の姉が逮捕されました。きのう午後7時ごろ、木更津市新田の住宅で「姉に妹が包丁で刺された」と母親から110番通報がありました。警察官が現場に駆けつけたところ、この家に住む22歳の女性が背中や手に刺し傷がある状態で見つかったということです。警察はその後、自宅近くにいた姉に事情を聞き、「間違いない」と事件への関与を認めたことか