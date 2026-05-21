警察官を車ではねて殺害しようとしたなどとして、福岡県警は２１日、住居不詳の無職男（１９）と、神戸市の無職男（１８）を殺人未遂と公務執行妨害の両容疑で再逮捕した。関東地方で盗まれた車であることなどから、県警は「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」の一員である可能性もあるとみて調べる。発表では、２人は１１日午前１０時１５分頃、福岡市東区の立体駐車場１階で乗用車を急発進させ、県警機動捜査