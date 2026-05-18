１８日夕方、兵庫県警尼崎南署の警察官が交通違反の車に停止を求めたところ、車が急発進し約２０メートル引きずられるなどして振り落とされ、左ひじの骨を折るなどの重傷です。車は現場から逃走していて、警察は殺人未遂事件などとして捜査しています。 警察によりますと、１８日午後４時すぎ、大阪市西淀川区佃６丁目の路上で、白バイに乗った兵庫県警尼崎南署の交通課の巡査部長（４３）が、横断歩行者妨害の疑いがあった