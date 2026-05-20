19日、中国・上海の日本料理店で、日本人2人を含む3人が切りつけられた事件で、店に居合わせた日本人がNNNのインタビューに応じ、緊迫した当時の状況を証言した。■個室の扉の向こう側で…19日、上海の日本料理店で起きた切りつけ事件の現場に居合わせた男性。当時、同僚と個室で昼食をとっていたところ、大きな物音がし、事件に気付いたという。「レストランが入るビルと同じビルで午後1時からアポイントがあり、その前に行った。