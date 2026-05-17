きのう（16日）夕方、香川県高松市で男性の胸などを刃物で刺して殺害しようとした疑いで指定暴力団組員の男が逮捕されました。 【写真を見る】男性の胸など2か所を刃物で刺して殺害しようとした疑いで暴力団組員で彫師の男（31）を緊急逮捕男性の命に別状なし【香川】 殺人未遂の容疑で緊急逮捕されたのは、指定暴力団二代目親和会組員で高松市塩上町の彫師の男（31）です。警察によりますと、きのう午後6時過ぎ、通行人から高