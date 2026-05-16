東京・歌舞伎町で未明、20代から50代の男性4人が10人ほどのグループに突然襲われ、1人は頭から血を流すなどの重傷です。このグループは逃走していて、警視庁が殺人未遂事件として行方を追っています。【映像】「けんかが起きてる」警察官が駆け付けた現場の様子午前3時半すぎ新宿区歌舞伎町の路上で「けんかが起きている」などと110番通報がありました。警察官が駆け付けると、20代から50代の男性4人がけがをしている状態で