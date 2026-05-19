交通違反の疑いで警察官が事情を聴こうとした際、車を急発進させ約20ｍにわたりその警察官をひきずったとして、兵庫県警は5月19日（火）、殺人未遂と公務執行妨害の疑いで尼崎市在住の48歳の男を逮捕しました。 兵庫県警尼崎南署によると、5月18日（月）午後4時ごろ、白バイに乗った兵庫県警尼崎南署の男性巡査部長（43）が尼崎市内で、歩行者の横断を妨害した疑いがある軽乗用車に停止を求めましたが、応じなかったため追跡しま