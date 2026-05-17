愛知県蒲郡市の集合住宅で16日午後、57歳の男性が知人の男にアイスピックで腕を刺され、ハンマーで頭を殴られる殺人未遂事件がありました。警察によりますと、16日午後2時前、蒲郡市緑町の集合住宅で「俺、今人を刺したそのうち死ぬと思う」などと男から通報がありました。警察が駆け付けたところ、この部屋に住む57歳の男性が頭などから血を流し布団の上に座っていました。男性(57)はアイスピックで右腕を複数回刺