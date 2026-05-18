愛知県みよし市の住宅で、生後6カ月の男の子を掛け布団で包み込んで放置し殺害しようとしたとして、30歳の母親が逮捕・送検されました。 殺人未遂の疑いで逮捕・送検されたのは、みよし市に住む平島めい容疑者（30）です。 警察によりますと、平島容疑者は14日、自宅で掛け布団の上に仰向けで寝ていた生後6カ月の平島晴哉ちゃんを布団で包み込んで放置し、殺害しようとした疑いが持たれています。 晴哉ちゃんは心