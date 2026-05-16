千葉県市原市の住宅で、32歳の男性が刃物のようなもので刺され重傷を負った事件で、男性の知人の34歳の男が逮捕されました。【映像】事件現場付近の様子自称・市原市の自営業 星雅也容疑者（34）は15日、市原市の男性（32）の自宅などで刃物のようなものを使って腹を刺して殺害しようとした疑いが持たれています。警察の調べに対し、星容疑者（34）は「弁護士と相談してから話す」と供述しています。警察によりますと、男