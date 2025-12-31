¤Û¤Ü¡È·Ú¡É¤Ê¥È¥è¥¿¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¡×¡ª Á´Ä¹3.1mµé¥Ü¥Ç¥£¤Î¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥â¥Ç¥ë¡×¡ª 6Â®MT¡ß¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÅëºÜ¤Ç¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖiQ GRMN¡×¤È¤Ï
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¡ÖGR¡×¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤½¤Î¸»Î®¤Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ê¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2012Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖiQ GRMN ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢iQ GRMN¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¡ÈÇúÂ®¡É¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡iQ GRMN¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸Î¡¦À®À¥¹°»á¤é¡¢¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤Î¡È¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡É¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖGRMN¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡iQ¤ÎGRMN¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÀ¤Âå¤¬Â¸ºß¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¥·¥ã¥·¡¼ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤¿100Âæ¸ÂÄê¤Î¡ÖiQ GAZOO Racing tuned by MN¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¡¢GRMN¤ÎÅ¯³Ø¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë·Á¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢2012Ç¯¤ÎiQ GRMN¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¸«¤ë¼Ô¡¦¾è¤ë¼Ô¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤¹¤ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¡¼¥µ¡¼¡×¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤â100Âæ¸ÂÄê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï355Ëü±ß¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î²Á³Ê¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤¦¤Û¤É¡¢Ãæ¿È¤Ï´°Á´¤ËÊÌÊª¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°´Ñ¤ÇºÇ¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢³ê¤é¤«¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁ´Éý¤Ï1705mm¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÉý¤µ¤ì¡¢Á´Ä¹3140mm¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤È¤·¤¿3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤äÂç·¿¤Î¥ê¥¢¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼½Ð¤·¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÁö¤ê¤Î¤¿¤á¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥ì¥Ã¥É¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢GRMN¥í¥´Æþ¤ê¤ÎËÜ³×´¬¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä200km¡¿h¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¤¬µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢É¸½à¤Î1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï122PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï174N¡¦m¤Ø¤È¡¢¼Â¤Ë30¡ó°Ê¾å¤â¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ï©ÌÌ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¥ì¥·¥ª¤Î6Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥·¡¼¤â¶¯²½¥Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¹äÀ¤ò¹â¤á¡¢¥ê¥¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¥Ç¥£¥¹¥¯²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖiQ¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡2008Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿iQ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤òÁ´Ä¹3mÌ¤Ëþ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿Ìî¿´Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤äÄ¶Çö·¿¥·¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿6¤Ä¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¿Í3¿Í¤È»Ò¶¡1¿Í¤¬¾è¤ì¤ë¡Ö3¡Ü1¡×¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼Â¸½¤·¡¢2008-2009Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢GRMN¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤ÊÇúÂ®¥«¡¼¡×¡Ö²ÃÂ®¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢É¸½à¤ÎiQ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡Ö1¥ê¥Ã¥¿¡¼¼Ö¤Ï¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¡×¡Ö²Á³Ê¤Î³ä¤Ë¼ÂÍÑÀ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÉ¾²Á¤Îº¹¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¸ÂÄê¼Ö¤Î±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£É¸½à¤ÎiQ¤¬1Âå¸Â¤ê¤Ç2016Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤È¼ÂÍÑÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡iQ¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê°Ý»ýÈñ¤¬¹â¤¯¡¢Æ±²Á³ÊÂÓ¤Î¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¼¼Æâ¤ä²Ù¼¼¤Î¹¤µ¤Ç¸«Îô¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤òÊ¤¤¹¤Û¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÇiQ GRMN¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É¸½à¤ÎiQ¤¬Ê¿¶Ñ50Ëü±ßÂæ¤«¤é60Ëü±ßÂæ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢iQ GRMN¤Ï300Ëü±ßÂæÁ°È¾¤«¤é¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤¸ÄÂÎ¤Ç¤Ï¿·¼Ö²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ë580Ëü±ß¶á¤¤²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡100Âæ¸ÂÄê¤È¤¤¤¦´õ¾¯À¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡È¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¡¼¥µ¡¼¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢ËÜÊª¤òÃÎ¤ë¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬iQ GRMN¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤½¤Î²¿¤è¤ê¤Î¾Úµò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡iQ¤Ï¾¦¶ÈÅª¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¸å¤Î¾®·¿¼ÖÀß·×¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢iQ¤È¤¤¤¦Îà¤Þ¤ì¤ÊÁÇ¼Á¤ò»ý¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢GRMN¤È¤¤¤¦¡È±£¤µ¤ì¤¿ÊõÀÐ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸½Âå¤ÎGR¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡iQ GRMN¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¾ðÇ®¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡¢¾®¤µ¤¯¤â°ÎÂç¤ÊÅÁÀâ¤È¤·¤Æµ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£