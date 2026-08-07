市場
『市場』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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ヤマハ「XSR155」が発売直後から品薄、大型バイクからの乗り換え組も注目
155ccエンジン搭載で53万9000円、3色展開のネオレトロモデルであり
くるまのニュース
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定期預金300万円をJT株に移すと、20年後の差は210万円規模になる試算
年利1.0％の定期預金とJT株の配当利回り4.0％では20年後に差が生じるという
ファイナンシャルフィールド
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日産が新型サクラを発表、補助金適用で187万円から購入可能に
最上級Gグレードが300万円を切り、補助金込みで約187万円から購入可能となった
くるまのニュース
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タイで14歳の中学生が学校で銃を乱射し、教職員ら7人が死亡
教職員5人を含む少なくとも7人が死亡し、23人が負傷したとみられる
中央日報
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板倉滉のアヤックス放出をめぐり、現地メディアが「無謀」と懸念を示す
売却候補の一人とされるが、放出すれば右CBの選択肢が激減するリスクがある
サッカーダイジェストWeb
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年収1100万円を手放した元外銀社員が刺しゅうで見つけた起業の勝ち筋
未経験でも「市場の構造を把握すれば勝ち筋が見える」と刺しゅうを選んだという
プレジデントオンライン
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訪日アメリカ人が原宿・川崎でヴィンテージを買い漁る深い理由
円安に加え日本人の物持ちの良さとバブル期の大量購入が背景にあり
現代ビジネス
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韓国で高齢者と若者の貧困が同時進行、政府は難しい政策選択を迫られる
65歳以上の地下鉄無料乗車が論争を呼ぶ背景には高齢者貧困率39.7％がある
現代ビジネス
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実態が見えない米イラン協議、イランが強気を崩さない理由とは
イランは緊張継続で国内不満を抑制でき、交渉カードも増えたとBBCが報じた
日テレNEWS NNN
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旗手怜央の昨季の姿にセルティックOBが苦言、移籍話も実現せず
OBのトニー・ワットは旗手が昨季「投げ出した」と厳しく批判したという
サッカーダイジェストWeb
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中国新興企業のAI「Kimi K3」が米国産モデルに迫る性能を発揮
FNNプライムオンライン
2026年8月7日
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米7月雇用統計で就業者数が2万3000人減、市場予想を大きく下回る
日テレNEWS NNN
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バルセロナがロドリ獲得へ初回オファーを提示するも、マンCに拒否される
固定費約82億円のオファーはマンCの要求を大きく下回り拒否されたという
SOCCER KING
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円急騰 米雇用統計が下振れ影響
TBS NEWS DIG
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米7月雇用統計 予想大きく下回る
TBS NEWS DIG
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公的年金の積立金総額が302兆円に達し、GPIF好調を背景に過去最高を更新
FNNプライムオンライン
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日中摩擦をよそに中国の若者がスシローに殺到、上海では14時間待ちも
皿を積み上げる「スシロータワー」動画がSNSで約200万件の「いいね」を集めた
プレジデントオンライン
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1株から購入できる「ミニ株銘柄」15選 キオクシアHDやアドバンテストなど
AI関連の値がさ株は今後も底堅く推移するとアナリストの宇野沢氏はみている
週プレNEWS
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中村敬斗がランスに合流も、移籍市場閉幕前に離脱の可能性
専門メディアは今夏の移籍市場内にランスを離れる可能性が高いと報じた
FOOTBALL ZONE
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開業1年のジャングリア沖縄、集客低迷を乗り越えるための新戦略に密着
開業直後の長時間待ちや屋根付き施設不足で批判を受け客足が低迷している
オリコンニュース