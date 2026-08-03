クルマ
『クルマ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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日産が新型サクラを発表、補助金適用で187万円から購入可能に
最上級Gグレードが300万円を切り、補助金込みで約187万円から購入可能となった
くるまのニュース
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武豊が凱旋門賞制覇への悲願を語り、メイショウタバルで挑む決意を示す
武豊は凱旋門賞を「日本の夢」と表現し、32年で10回騎乗してきた
スポニチアネックス
2026年8月7日
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シックスペンスとシュトラウスが仏G1ジャックルマロワ賞に参戦
安田記念を制したシックスペンスとシュトラウスが参戦し注目を集める
スポーツ報知
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MotoGP小椋藍が後半戦初戦イギリスGPに挑む、2勝目と連続表彰台に期待
総合2位の小椋藍選手は今季2勝目と4戦連続表彰台が期待される
日テレNEWS NNN
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新型カローラクロス一部改良、18万円値上げでもZグレードが狙い目な理由
安全装備の標準化により実質的な価格負担はほぼ変わらないと分析している
livedoor ECHOES
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新型MAZDA3とCX-30、22万円高いCX-30が3年後に実質4万円安くなる理由
新車価格はCX-30が22万円高いが、3年後の残価率が70%と高く
livedoor ECHOES
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ホンダ軽商用バン「N-VAN G」最安150万円で6速MTと燃費19kmを両立
最安グレード「N-VAN G」はCVT・6速MT共に149万8200円で販売中
くるまのニュース
2026年8月6日
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相次ぐパトカーと一般車の衝突事故 緊急自動車への正しい対応とは
愛媛・香川で7月21日と23日にパトカーと一般車の衝突事故が起きたとのこと
くるまのニュース
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トヨタGR86が一部改良、9年ぶりのグレー復活と走行性能を強化
デビュー6年目の改良でスロットル制御とEPS制御を刷新し走りが進化
くるまのニュース
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バック駐車を一発決め 焦りとストレスをゼロにする「車庫入れ術」
くるまのニュース
2026年8月5日
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日産の新型コンパクトSUV「キックス」が発売1か月で受注1万台を突破
発売約1か月で受注台数は1万1388台と好調な滑り出しを見せている
くるまのニュース
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マツダ新型CX-5がフルモデルチェンジ、Gグレードで実用と快適を両立
GetNavi web
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「令和8年熊本地震」の影響で部品工場が…自動車生産に影響あり
読売新聞オンライン
2026年8月4日
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マツダが新型マツダ3を発表、2.5リッター×6速MTの走りに期待の声
新たに2.5リッター自然吸気エンジンと6速MTを組み合わせた仕様が登場し話題に
くるまのニュース
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日産がインド向けに93万円の7人乗りコンパクトミニバンを発売
全長4m未満でヤリスとほぼ同寸ながら3列7人乗りを実現しているのが特徴
くるまのニュース
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新型エルグランドのIDCが追突をほぼ防ぐ、Googleナビの弱点も露呈
「インテリジェント ディスタンス コントロール」が追突をほぼ防げると絶賛されている
livedoor ECHOES
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ホンダなど 自動車生産で「令和8年熊本地震」の影響続く…稼働再開の工場も
読売新聞オンライン
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トヨタの謎の黒いスポーツカーが富士で目撃、MR2復活か
ヤリス顔の2ドアクーペでミドシップの可能性が高いとみられており
くるまのニュース