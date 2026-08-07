くるまのニュース
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アウディ新型「“4WD”4ドアクーペ」で東京から京都へ！ 往復1000km級ロングランで見えた「A6スポーツバック e-tron quattro」の実力とは
東京から京都までロングランBEV（電気自動車）の話になると、クルマ好きの間では必ずといっていいほど充電の問題と航続距離が話題に上がります。…
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雪にも車重にも負けない新世代のスタッドレスタイヤ！ ネクセンから「WINGUARD ice 3」9月発売
雪道はもちろん重量級のクルマにも耐える新タイヤネクセンタイヤジャパンは2026年8月6日、新世代のノルディックタイプ・スタッドレスタイヤ「WINGUA…
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日産の「“超・過激”コンパクト」に反響殺到！ 「喉から手が出るほど欲しい！」「ぜひ市販して！」の声！ 「規格外」ターボ×4WD搭載の“爆速ハッチ”！ 初公開から半年の「オーラNISMO RSコンセプト」市販化への現状とは！
日産の「“超・過激”コンパクト」に反響殺到！2026年7月22日に発売となった新型「リーフNISMO」が、新たな”電動”NISMOロードカーとして話題とな…
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“レヴォーグ”より大きい「“新”ステーションワゴン」発売！ 全長4.9m級に1.5リッター「ターボ」エンジン＆専用“オシャレ”内装！ 贅沢サウンド採用のVW「パサート プレミアムサウンドエディション」とは
上質サウンド＆明るい専用内装の新「ステーションワゴン」フォルクスワーゲン ジャパンは2026年8月4日、ステーションワゴン「パサート（Passat）」…
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マツダ新型「“最安”ミドルSUV」に大注目！ 最上級より「77万円安い」のに「12.9インチナビ」＆360°カメラ標準で充実しすぎ！ 安全＆快適装備も揃う「賢者の選択」！ エントリーモデル「新型CX-5“S”」とは！
マツダ新型「“最安”ミドルSUV」に大注目！マツダは2026年5月21日、主力モデル「CX-5」のフルモデルチェンジを実施し、同日より販売を開始しました…
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新車200万円台！ トヨタ新型「FRスポーツカー」発表に“反響殺到”！「ポルシェにも負けない！」「“本格FR×MT車”は嬉しい…」とファン歓喜！ 一方で「EVの方がパワフルだ」と議論も勃発!? 進化した「新型GR86」に大注目！
トヨタ新型「FRスポーツカー」発表に“反響殺到”！2026年8月6日、トヨタは本格FRスポーツクーペ「GR86」の一部改良モデルを発表しました。「86（ハ…
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トヨタ「新型C-HR」発表！ 超スポーティな「クーペSUV」は斬新デザイン採用！ 全長4.5m“ちょうどいい”サイズ感も魅力的！「パワフルな走り」が楽しめる“2027年”米国モデルに注目！
超スポーティな「クーペSUV」は斬新デザイン採用！2026年8月6日、トヨタの米国法人はコンパクトSUV「C-HR」の2027年モデルを発表しました。かつて…
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4年ぶり大幅刷新!?トヨタ“新型”「クラウン」まもなく登場！ １リッターで22.4km走る＆349馬力モデルもあるSUVセダン！ 赤キャリパー＆新デザインの「クロスオーバー」が明らかに
新型クラウンが明らかにトヨタは2026年7月15日、クロスオーバーSUV「クラウン クロスオーバー」の一部改良モデルのデザインを先行公開しました。202…
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スズキの「新たなネオレトロモデル」発売半年でも問合せ“殺到”！ 国際的な賞“Red Dot Design Award”受賞も追い風に！ 美しいスタイリングが特徴の「GSX-8TT」販売店に寄せられている声とは？
一番人気のカラーは？ 「Red Dot Design Award」の受賞も追い風にスズキは、1970年代のロードレーサーをイメージしたデザインに仕上げられた新型ス…
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クルマを「左側にピッタリと寄せる」方法を解説！ 苦手な人も多い「駐車場や路肩」の左側に“一発で駐車する”テクニックとは
「駐車場や路肩」の左側に“一発で駐車する”テクニックとは旅先で初めて通る細い道でのすれ違いや、見通しの悪い路肩への停車など、クルマを道路の…
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スズキ「“名車”マイティボーイ」の復活を提案!? 4人乗りで“趣味”にも使えてサイコー！ 大きな“キャンバストップ”＆“電動デッキ”採用の「マイティデッキ」とは！
スズキ「“名車”マイティボーイ」の復活を提案!?2015年に開催された「第44回 東京モーターショー」でスズキが公開した「マイティデッキ」は、1980…
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“アウトバック超え”のスバル新型「ステーションワゴン型SUV」に注目！ 全長4.8m×大容量の荷室を搭載！ 380馬力の強力4WD「トレイルシーカー」とは！
380馬力の強力4WD「トレイルシーカー」とは！2026年4月9日、スバルはBEV（電気自動車）のSUVである「トレイルシーカー」を発表しました。トヨタと…
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価格約70万円！ カワサキ新「“凄み”ネイキッド」発表！ 250ccツインエンジン＆アグレッシブデザインに注目！ 「Z250」2027年モデル登場
アグレッシブかつ力強い印象の小排気量ネイキッドカワサキは、「Z250」の2027年モデルを2026年9月5日に発売します。同モデルは、250ccクラスのス…
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「えっ…生活のために400件!?」 窓ガラスを“レスキューハンマー”でカチ割る！ 連続「車上ねらい」の呆れた手口と今すぐできる“防犯対策”とは
ネット上では車内での貴重品管理に言及する声も車上ねらいをした上、移動に使うために乗用車を盗んだとして、神奈川県警は2026年7月22日、住所不定…
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新車323万円！ トヨタ本気の新型「スポーティハッチ」に注目！ 専用チューニングで走りを追求＆燃費もバツグンに良い「アクア GRスポーツ」とは！
トヨタ本気の新型「スポーティハッチ」に注目！トヨタのコンパクトカー「アクア」が一部改良を受け、2026年7月6日に新たなラインナップとなって発売…
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首都高湾岸線の「荒川に架かる橋」が“大手術”実施へ！ “サビだらけ状態”を7年半かけて完全リフレッシュ！ 「総額110億円」の“世紀の大工事” 「荒川湾岸橋」修繕現場を公開
7年半・110億円かけて「首都高の“最重要ポイント”」をリフレッシュ！首都高速は2026年8月6日、湾岸線の新木場出入口〜葛西出入口間にある「荒川湾…
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13年以上ぶり復活!? 三菱“新型”「パジェロ“ミニ”」登場へ!? 伝説の「軽SUV」は“カクカクデザイン”＆５ドア化実施？ 期待の新モデル予想CGがスゴイ
13年以上ぶり復活へ!?以前から復活を匂わせていた三菱を代表するクロスカントリーSUVモデルである「パジェロ」。そのパジェロの復活が、2026年5月に…
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新車500万円以下の新「“スポーティ”ハッチバック」発売！ 150馬力の1.5リッターターボ＆専用“ブラック外装”！ 上質サウンド搭載の「ゴルフ プレミアムサウンドエディション」登場
480Wの上質サウンドを備えた限定ハッチバックフォルクスワーゲン ジャパンは2026年8月4日、ハッチバックモデルの「Golf（ゴルフ）」に、全国500台限…
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GTO「反町隆史」と「“超”高級外車」の“2ショット”がスゴイ！ 28年ぶりに連続ドラマで話題の“有名人”と並ぶ3000万円越え「SUV」とは
ドラマ「GTO」で話題の反町隆史1998年の放送から28年ぶりに連続ドラマとして復活し、カンテレ・フジテレビ系で放映中のドラマ「GTO」が大きな話題を…
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全長5ｍ超！ レクサス新型「高級セダン」発表に“反響殺到”！ すでに納車“半年待ち”も！「先進的でカッコいい！」と話題！ 超豪華な“オットマン＆リクライニング”装備も魅力の新型「ES」販売店での“リアルな評判”とは！
レクサス新型「高級セダン」に反響！レクサスは2026年6月11日、セダン「ES」のフルモデルチェンジモデルを発売しました。新型ESは、HEV（ハイブリッ…