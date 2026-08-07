「えっ…生活のために400件!?」 窓ガラスを“レスキューハンマー”でカチ割る！ 連続「車上ねらい」の呆れた手口と今すぐできる“防犯対策”とは

ネット上では車内での貴重品管理に言及する声も車上ねらいをした上、移動に使うために乗用車を盗んだとして、神奈川県警は2026年7月22日、住所不定…