軽自動車
『軽自動車』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月8日
-
ダイハツがムーヴキャンバスを一部改良、164万円から安全機能も強化
安全機能「スマートアシスト」を強化し、ホッとカップホルダーなど快適装備も充実させた
くるまのニュース
-
日産が新型サクラを発表、補助金適用で187万円から購入可能に
最上級Gグレードが300万円を切り、補助金込みで約187万円から購入可能となった
くるまのニュース
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
-
無許可で選挙カーのレンタル業、維新が兵庫県議を除名処分に
門氏の会社が国交省の許可なく選挙カーレンタル事業を行っていたとされ
ABEMA TIMES
-
年収1200万円の30代代表が語る、お金で買えない豊かさへの想い
外食はファミレスや回転ずしが中心で高級料理はほぼ食べないという
キャリコネニュース
2026年8月3日
2026年8月1日
2026年7月29日
-
マツダがフレアクロスオーバーを改良、ゴツ顔デザインで新発売
スズキ「ハスラー」のOEM車で、フロントフェイスのデザインが大幅に刷新された
くるまのニュース
-
ダイハツが新型ムーヴを一部改良、スマートアシストの機能を大幅に拡充
スマートアシストに交差点右折時の対向車検知など新機能が追加されており
くるまのニュース
-
スズキ・ハスラーが一部改良、新デザインと安全装備の充実で話題に
軽自動車初の全車標準装備となるブラインドスポットモニターなど安全性能が大幅に向上している
くるまのニュース
-
BYDが日本向け軽EV「ラッコ」を発表、広瀬アリスがアンバサダーに就任
エントリーモデルは実質199万5000円からで年間1万台の販売を目標とする
くるまのニュース
-
発表4日で受注停止のジムニーノマド、富士山麓オフロードで実力を検証
発表4日で受注停止、5万台の注文という異例の人気を誇るモデルで
ダイヤモンド・オンライン
2026年7月28日
-
ダイハツ・コペンが生産終了、24年間愛された軽オープンの歴史に幕
2002年の初代から24年間、軽オープンスポーツとして唯一無二の存在だった
くるまのニュース
-
中国BYDが海外メーカー初となる日本規格の軽EV「ラッコ」を発売
航続距離は軽EV最長の最大320kmで、価格は214万5000円からとなる
ABEMA TIMES
-
中国BYDが軽EV「ラッコ」を発売し、日本の軽市場に本格参入
共同通信
-
ダイハツが新型タフトの特別仕様車を発売、新色や専用装備に注目
新色「スパークオレンジ」追加や黒基調の専用装備で存在感を高めた仕様で
くるまのニュース