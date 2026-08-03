スパイ
『スパイ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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鬼怒川の廃ホテル8階に巨大壁画、無許可で描かれた可能性も
縦10mほどとみられる壁画は2026年3月頃に突如現れ目撃者はおらず
ABEMA TIMES
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「豚肉団子」から始まったコビトカバの食べ物ネーミングが世界に広がる
「豚肉団子」に続き「チャーシュー」「豚肉サラダ」と豚肉料理名が続き
FNNプライムオンライン
2026年8月7日
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故サム・ニールが実写映画『ゼルダの伝説』に出演、遺作となることが判明
ニールは生前に撮影を終えており、本作が最後の映画出演作となる見込み
THE RIVER
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「スパイダーマン」旋風やまず 公開からわずか1週間で世界興行収入首位に
公開7日間で世界興収11億5500万ドル(約1822億円)を記録し話題となっている
よろず~ニュース
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ハイチュウで制作した「スパイダーマン」アート、東京駅に展示
映画コラボ商品「ハイチュウ＜ダブルウェブ＞」で制作した精巧な作品で
オリコンニュース
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トム・ホランドとゼンデイヤ夫妻が英国で極秘の結婚祝賀会か
英サリー州のビーバーブルック・ホテルで家族や友人を招いて祝ったという
日刊スポーツ
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八村塁がJBAに歩み寄り、次世代育成サミットで共闘が実現
JBAと方向性が一致し、U18日本代表合宿との特別融合プログラムを実施する
THE ANSWER
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映画ちいかわが描くかわいい世界観に潜む人間社会への皮肉
中山淳雄氏によると、ファンシーな世界観に潜む弱肉強食の不条理さが大人にも刺さる要因だという
プレジデントオンライン
2026年8月6日
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「スパイダーマン」初週末で驚異的な興収 ソニー史上最高を記録
北米で3億5500万ドル(約559億円)を稼ぎ、ソニー史上最高の興収を達成した
よろず~ニュース
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FBIが現職トランプ大統領をロシア疑惑で防諜捜査、機密文書が初公開
文書にはロシア政府のために活動した可能性を示す捜査開始の根拠が記されていた
FNNプライムオンライン
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佐野海舟・航大兄弟の移籍金が計140億円、森保監督も加わりUDNが急成長
日刊ゲンダイDIGITAL
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マリナーズ対タイガース戦で死球5つの乱闘騒動、監督と投手が退場
トーレスへの死球で両軍ベンチが飛び出し、スパイダー投手らが退場に
東スポWEB
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セイディー・シンク演じるジーン・グレイがMCU本流に登場、X-MENへの布石に
ファイギ社長は観客に予備知識なく正体を知る体験を届けるため秘密にしたと説明
THE RIVER
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マイコラスが5年ぶりに打席へ、代打スクイズ成功でチームの連敗を止める
延長11回、無死三塁でスクイズを成功させ打点を記録しチームの勝利に貢献した
スポニチアネックス
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トム・ホランド、スパイダーマン新作の記録的大ヒットで30億超の報酬か
最新作の大ヒットで報酬が最大約39億円に達する見込みだという
東スポWEB
2026年8月5日
2026年8月4日
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北海道産ニンジンが数カ月ぶりの安値、ナスも品質よく値下がり傾向
北海道の高温で生育が一気に進んだニンジンは1本30円ほどで購入できる
FNNプライムオンライン
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Netflixがニコラス・ケイジ主演の未公開映画を紛失し提訴される
プロデューサーが市場価値の喪失を理由に約163億円を請求した
GIGAZINE（ギガジン）