フェンダー
『フェンダー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月3日
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レクサスUXに新グレード追加、初採用の加飾と新色「蒼」が注目を集める
新色「SOU（蒼）」やLEXUS初のレイヤーグリッド加飾など内装質感が向上している
くるまのニュース
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ホンダが新型フィットCROSSTARを発売、SUV風デザインが好評
最上級グレードのCROSSTAR（4WD）が295万5700円で登場し注目を集めている
くるまのニュース
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トヨタがカローラクロスを一部改良、60周年記念の特別仕様車も同時設定
「Z"Adventure"」はZグレードベースでアウトドアテイストを強調した仕様
くるまのニュース
2026年8月2日
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トヨタ「カローラスポーツ」60周年仕様 専用デカール追加し台湾登場
専用エンブレムやサイドデカールを施した記念特別仕様車で、価格は約479万円
くるまのニュース
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421馬力のモンスター AMG「A45 Sファイナルエディション」登場
世界最強4気筒ターボ「M139」が421馬力・500Nmを発揮するという
くるまのニュース
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奈良県警の白バイ隊員がシャコタン検挙に「グッジョブ！」称賛の声
白バイ隊員がシャコタン状態かつフルスモの黒い高級セダンを取り締まったとのこと
くるまのニュース
2026年7月31日
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カズがバレージ氏の死去を悼み、セリエA初戦の縁を振り返る
カズはセリエAデビュー戦でバレージさんと接触し鼻骨骨折を負ったと明かし
スポニチアネックス
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一部改良の新カローラクロスが人気殺到、店舗によっては受注停止も
発売約1か月でGR SPORTは受注停止、納期は2027年以降になるとのこと
くるまのニュース
2026年7月30日
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ポルシェジャパン設立30周年記念、日本初の限定「911 GT3」が登場
江戸切子や藍染を融合した日本限定の911 GT3が30台のみ販売されるという
くるまのニュース
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トヨタがGRMNカローラを北米発表、2人乗り四駆仕様で730台限定販売へ
後席を撤去した2人乗り仕様で約30kgの軽量化を実現しており
くるまのニュース
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「上の階から排泄物が…」日本人駐在員が恐怖する中国刑務所の残酷な実態
デイリー新潮
2026年7月29日
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冨安健洋がクリスタル・パレスへフリー移籍、契約条件で大筋合意と報道
契約条件については大まかな合意に達しているとみられると同メディアは伝えた
FOOTBALL ZONE
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アルシンド氏が日本代表を称賛、課題は試合の終わらせ方と指摘
ブラジル戦の敗退を悲観せず「恥ずかしい負けではない」と述べた氏は
サッカーダイジェストWeb
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トヨタが新型クラウン（クロスオーバー）を先行公開、リアデザインを刷新
リアスタイルを大幅刷新し、バイトーン廃止やメッキ加飾の採用が注目されている
くるまのニュース