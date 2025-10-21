相次ぐ出演キャンセルに、違法薬物をめぐる「ガサ入れ」報道──女優・米倉涼子（50）に異変が起きている。『週刊文春電子版』で、厚労省関東信越厚生局麻薬取締部・通称マトリが麻薬取締法違反容疑で米倉を捜査していると報じられたのは、10月11日のことだった。【前後編の前編】

【写真】NYセレブが通うマッサージ店、インスタにアップされた米倉の来店報告。「大麻成分を含むオイルを使用」していた

捜査関係者が証言する。

「マトリは米倉さんの移動先も追跡するなど、地道に内偵調査を進めていました。米倉さんの自宅である都内の高級マンションに強制捜査が入ったのは、8月下旬のことです。米倉さんは当初驚いた様子だったそうですが、自宅内では捜査員の指示に従い、きちんとした態度で捜査に協力していた。

米倉さんの自宅からは、大麻に関わると見られる"ブツ"が複数押収されたそうです。ガサ入れ当時、部屋には米倉さん1人しかおらず、米倉さんは捜査員の指示のもと、押収された"ブツ"一つ一つを指さして、証拠写真の撮影に応じていたと言います」

米倉の「異変」については、8月下旬ごろから密かに話題になっていた。頻繁に更新されていたInstagramは8月19日を最後に投稿が止まり、以降は出演予定だったイベントを次々と"ドタキャン"。表舞台から姿を消したことで、ファンからは心配の声も上がっていた。

「過去には体調不良で舞台を降板したこともあったので、SNSでは『米ちゃん元気かな？』『ストーリーも投稿もないので、何かあったのかなぁと心配です』などと心配の声が寄せられていました。実質的な活動休止状態に至ったのは、この捜査がいまだ継続中だからだとみられます。

ガサ入れ後、米倉さんは麻薬取締部の取調室に呼び出されて、数度にわたって事情聴取を受けていました。米倉さんはゲッソリと痩せていて、自身の車で庁舎を訪れ、慎重に取調室に出入りしていた」

多数のテレビドラマで実績を残してきた米倉だが、近年は身体の痛みを伴う病気にも苦しんできた。そんな彼女を間近で支えてきたのが、恋人であるアルゼンチン人ダンサーだった。芸能関係者の話。

「米倉さんは2014年に会社経営者と結婚しましたが、2年後には離婚を発表。その後、彼との交際が『女性自身』に報じられたのは2020年のことでした。

以来、彼は来日すると米倉さんのマンションでともに過ごし、そうした日が少しずつ増えていったといいます。昨年には同じく『女性自身』が、2人で住む新居を探しているとも報じていました」

苦しいときにも近くで支えてくれたパートナーだが──実はこのアルゼンチン男性も、トラブル以降、米倉のもとに戻れていないというのだ。の知人の話。

「8月まではいつも通りレッスンを行っていたんですが、9月になってから一度もレッスンをしていません。10月の上旬に都内のスタジオで講師を担当する予定だったのですが、同僚のダンス講師がSNSで10月6日夜、〈諸事情により帰国が延期になった〉と急きょ関係者に向けて伝えました」

文春の報道があった翌日となる10月12日、アルゼンチン人男性は講師を務めている国内のダンススクールのブログで、生徒に向けてメッセージをアップ。帰国できていない理由を次のように説明し、謝罪していた。

《インドネシアでの仕事が終わる頃父の病状が悪化したと連絡が入り、それと同時に、父の面倒をみていた姉も体調を崩して入院したという連絡がきたので、慌ててインドネシアからアルゼンチンに帰国しました。

ご心配をおかけして申し訳ありません。来週にそれぞれの検査結果でますのでその結果で日本に帰れるかどうかを決めさせてください》

前出・捜査関係者の話。

「米倉さんの自宅に家宅捜索が入った日、男性は不在だった。"マトリ"はなんらかの事情を知っていると見て彼にも事情聴取をする予定だったのですが、本人が米倉氏の家に帰ってこず、"雲隠れ"状態に。9月に入ってからは米倉さんと顔も合わせていないらしく、彼はいま、日本国外にいると考えられています」

真相が見えてこない今回の捜査報道。一方で関係者は、米倉が悩んでいた「腰痛」が疑惑とも関連しているのではないかと指摘する。頻繁に訪れていた海外でも、大麻由来の成分が含まれる製品を扱うマッサージ店に足を運んでいたというのだ──後編記事で詳報する。

（後編につづく）