「テレ朝としては“年度視聴率3冠”を確実にするため、『ドクターX』最終作の地上波放送は切り札となるコンテンツでした。上層部がGOサインを出したのも納得です」（テレビ朝日関係者）今月19日に初めてテレビ放送された映画『劇場版ドクターX FINAL』。今年1月に麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたと報じられ、その後、不起訴処分となった米倉涼子（51）の主演作が地上波放送されるとあって、その注目度は高かった。平均世