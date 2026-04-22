2025年10月11日、『週刊文春』電子版の報道から大騒動となった米倉涼子の“麻薬疑惑”は、2026年1月30日付で不起訴処分が決まった。「2024年夏頃に5年以上交際していたとされるアルゼンチン人ダンサーのゴンサロ・クエッショさんととともに、違法薬物に関連した容疑がかかり、2025年8月に米倉さんの自宅が家宅捜索されました。複数の違法薬物や関係品が押収されたとも報じられていますが、詳細は現在も不明です。これらの押収品