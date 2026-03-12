「約1カ月前に米倉さんが出席した『エンジェルフライト』のイベントが仕事関係者に好印象だったようで、その後、彼女のところへ新たな仕事の依頼が殺到しているようです」（制作関係者）米倉涼子（50）がPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の完成披露試写会で涙を流して復帰してから1カ月が経過した。当日は神妙な表情で、「本日、板の上に立たせていただいているのもファンの方の熱い思いと関係者の手厚いサポー