「大阪・関西万博の跡地では2030年秋の本格開業を目指し、人工島・夢洲の再開発が進んでいます。メインとなるビルは高さ126メートル、地上27階、地下1階の『MGM大阪』で、カジノやホテル、劇場も入る予定です。国際展示場や『MGM大阪』以外のリゾートホテルを整備し、フェリーターミナルも設けられます。その“こけら落とし”として、来春にも海外の企業に大阪の再開発をPRするイベントが予定されています。大阪府は著名人をゲスト