4月14日、ドイツ・ベルリンで映画『Michael』のワールドプレミアに出席した米倉涼子（50）。約2カ月ぶりに表舞台に登場したが、同時にあの人物も久しぶりに動き出していて……。今年1月に書類送検され、同月中に不起訴処分となり世間を騒がせた米倉。2月には『エンジェルフライト THE MOVIE』（Amazon Prime）の完成披露試写会に登壇して復活した姿を見せたが、釈然としないのは恋人であるアルゼンチン人ダンサー、ゴンサロ・クエ