女優デビュー15年目女優デビュー15年目の橋本環奈（27）にとって、7本目の主演ドラマとなるフジテレビ「ヤンドク！」（月曜午後9時）が間もなく終了する。賛否両論がある作品だった。この作品の真価と橋本の可能性を考える。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「今見てもやっぱりかわいい」…“ご当地アイドル時代”の「橋本環奈」橋本が演じる主人公・田上湖音波は、東京のお台場湾岸医療センタ