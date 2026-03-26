米倉涼子「家宅捜索」の違和感六本木ドラッグパーティに参加したロッカー所轄の捜査を「邪魔」した捜査員「ローション風呂」に不動産会社の嘆き「パンツに大麻」で命拾いした美形タレントほか薬物事案のなかで「所持」は最も速く確実に立証できます。現物が押収されている、成分鑑定も終わっている。発見場所、所持場所が特定されている。この時点で「証拠が揃った事実」となる。単純所持は立証構造がシンプルで最も事件として犯罪