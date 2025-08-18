ホロライブ・天音かなた、鍵を忘れて外出し自宅に入れなくなる 仲良しホロメンからも救いの手「うちに来い…!!」
「ホロライブ」所属のVTuber・天音かなたさんが、18日までにエックスを更新。ミスで自宅に入れなくなってしまったことを報告すると、ファンから心配の声が上がった。
【写真】自宅から締め出されてしまったかなたさんのポスト
ホロライブ4期生のかなたさんは「鍵を忘れて家を出てしまってオートロックで締め出されました」と、うっかりで自宅に入れなくなってしまったことを告白。続けて、コラボ予定だった雪花ラミィさんへ「ごめんラミィごめんみんなラミィにディスコはしています管理会社にも連絡したけど火曜まで家に入れません」と謝罪した。
この投稿を見て彼女の身を案じたラミィさんは「かなた…うちに来い…！！（鬼LINE）」「ほんまにいつでも家来ていいかんな…」と投稿。多くのファンも心配の声を上げていたが、数時間後にはかなたさんが「オートロックで家に帰れない問題なんですが、あちこち連絡したりして夕方には入れてもらえるようです！！」と事態が解決に向かっていることを伝えてみんなを安心させた。
彼女の無事を知ったファンからは「無事帰れそうでよかった！」「おうち入れたらゆっくり休んでね」「良かった 次から鍵お忘れない様にね」などの声が寄せられている。
引用：「天音かなた」エックス（＠amanekanatach）
【写真】自宅から締め出されてしまったかなたさんのポスト
ホロライブ4期生のかなたさんは「鍵を忘れて家を出てしまってオートロックで締め出されました」と、うっかりで自宅に入れなくなってしまったことを告白。続けて、コラボ予定だった雪花ラミィさんへ「ごめんラミィごめんみんなラミィにディスコはしています管理会社にも連絡したけど火曜まで家に入れません」と謝罪した。
彼女の無事を知ったファンからは「無事帰れそうでよかった！」「おうち入れたらゆっくり休んでね」「良かった 次から鍵お忘れない様にね」などの声が寄せられている。
引用：「天音かなた」エックス（＠amanekanatach）