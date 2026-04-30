次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」は4月30日、所属VTuberの千燈ゆうひさんと小森めとさんの2カ月間の活動休止処分を発表した。 今回の活動休止の事由について「ぶいすぽっ！」は、両者共に「契約内容に一部抵触する行為が発覚いたしました。当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より2ヶ月の活動休止処分といたします」としている。 なお、詳