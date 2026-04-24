VTuberのにゃぷーり・ぷりんさんは4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。“中の人”による、着こなしの違いを比較したショットを披露しました。【写真】人気VTuberの体型比較ショット「健康美だ……」にゃぷーり・ぷりんさんは「体重80キロのドスコイVTuberです。体型を隠した大きめの服より、あえて体のラインを見せた方が細く見えます」とつづり、“中の人”の写真を2枚投稿しました。1枚目は大きめの白いTシャツを着用したショ