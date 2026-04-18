2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True＆Lip」（通称「とぅるりぷ」）。STPRは、配信者や歌い手アイドルグループをプロデュースするエンタメ企業で、人気グループ「すとぷり」をはじめ、多くのユニットを手掛けています。なお"2.5 次元"とはインターネット上での配信や動画では主にイラストや2Dモデルを用いて活動しながら、直接会えるライブやイベントでは、リアルな姿で登場するスタイルを指します。ネットとリアル