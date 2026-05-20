男の娘VTuber天色こなたさんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。「配信活動が困難」になっている理由を説明したところ、驚きや心配の声が寄せられています。【写真】男の娘VTuberの「配信活動が困難」になっている理由「事件性を心配するレベル」天色さんは「【大切なお知らせ】ネガティブな話はしたくないのですが画像の通り家族の荒れ具合が凄く配信活動が困難になっています…」と説明し、1枚の写真を投稿。家具が倒れ、床