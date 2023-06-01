【All Guys まちぼうけ】 4月第3週 発売 価格：1回400円 バンダイは、ガシャポン「All Guys まちぼうけ」を4月第3週に発売する。価格は1回400円。 ガシャポンオリジナルシリーズ「まちぼうけ」にVTuberグループ「All Guys」が登場する。ラインナップは全4種で、天開司さん、ガッチマンVさん、兎鞠まりさん、歌衣メイカさんが全高約4cmでフィギュア化されている。