とちぎテレビ 栃木県の内外で活躍する著名人に県の魅力を発信してもらうとちぎ未来大使に３日、栃木県ゆかりの人気Ｖチューバ―、ラプラス・ダークネスさんが就任しました。 とちぎテレビ主催のアニメイベント、とちテレアニメフェスタのメイン会場に登場したのは宇宙からやってきたという栃木県ゆかりのＶチューバ―、ラプラス・ダークネスさん。 ２０２１年１１月に女性Ｖチュ