バイドゥが提供する顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代のユーザーを対象に実施したアンケート「あなたにとって最高の4人組は？」の結果をランキング形式で発表した。 （関連：【画像】ランキングを拡大） 集計期間は3月6日から3月12日、有効回答数は1,031件。アイドル、アーティスト、VTuber、配信グループなど、幅広いジャンルで活躍する4人組がランクインした。 1位