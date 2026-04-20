にじさんじ所属の人気VTuber・月ノ美兎が4月16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。アメリカ・ニューヨークでのVlogを公開した。 （関連：【画像あり】面白エピソード満載、VTuber月ノ美兎のニューヨークVlog） VTuberがリアルに飛び出して撮影をする、ということも珍しくない昨今。今回の動画は基本的に一人称視点＋ワイプで月ノ美兎が解説を入れる形になっているが、ワードセンスとテ