TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが21日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は23日連続となった。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、バルカ共和国の警察官・チンギスだった。第1シーズンの序盤では、冷酷なすご腕刑事として主人公・乃木憂助（堺雅人）を執拗に追い詰めたチンギ