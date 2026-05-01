TBSの日曜劇場「VIVANT」のX（旧ツイッター）など公式SNSが30日に更新され、3日連続の意味深投稿が反響を呼んでいる。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。投稿にはコメントはなく、胸にダイナマイトのようなものを仕込んだ白髪の男性が万歳している姿のイラストをアップ。この日もファンは「へっ!!??3日連続でこれは誰…」「ベキやっぱり生きて