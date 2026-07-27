IVAN
日本のファッションモデル、ミュージシャン、タレント。エヌウィード所属。父が日本人とスペイン人のハーフ、実母がメキシコ人のクォーター。1984年2月9日生まれ。メキシコ出身。
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月4日
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『VIVANT』第2シーズンで線状降水帯ニュースが重要な伏線として回収される
前シーズンの「線状降水帯」ニュースが新庄の逃亡トリックの伏線だったと判明
オリコンニュース
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三山凌輝が文春砲後も密会を続け、BE:FIRSTの活躍が埋もれると関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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堺雅人主演『VIVANT(2026)』第1話がTVerで887万再生、歴代最高を更新
配信開始後8日間で887万再生を突破し、単一エピソード最高記録を塗り替えた
オリコンニュース
2026年8月3日
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「VIVANT」長野専務が別班メンバーか、不倫上司か??Xで考察が白熱
長野専務（小日向文世）が別班メンバーとして登場し強烈な伏線が回収された
日刊スポーツ
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「VIVANT」第12話で長野専務・小日向文世が別班員として正体を現す
乃木憂助の前に別班員として長野専務（小日向文世）が姿を現した
オリコンニュース
2026年8月2日
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「VIVANT」長野専務が別班として乃木の前に姿を現し視聴者騒然
別班5人が拉致される事件が起き、乃木が解決に向けて奔走する展開に
オリコンニュース
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「VIVANT」第2シーズン2話、線状降水帯が伏線だったと判明し話題に
乃木憂助が「線状降水帯」を手がかりに新庄の映像差し替えトリックを見破った
日刊スポーツ
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「VIVANT」公式SNSの写真が話題、野崎が偽者との考察がXで相次ぐ
公式X写真で野崎（阿部寛）の「2」だけ前面に出ていると話題に
日刊スポーツ
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堺雅人主演「VIVANT」第2シーズン第1話がTVer再生数で歴代最高を更新
配信開始後7日間で786万回超を記録し、歴代最高記録を更新した
スポニチアネックス
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「VIVANT」がTVer再生数を7日間で786万回突破 歴代最高記録を再び更新
第11話は7月26日放送分が7日間で786万回超の再生数を記録したという
オリコンニュース
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「VIVANT」の悪役キャストの経歴に驚き「大河にも？」注目集まる
スキンヘッドの工作員を演じた俳優リンリンの存在感がSNSで話題となっている
オリコンニュース
2026年7月31日
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「VIVANT」第1話がTVer単一エピソード再生数で歴代最高記録を更新
配信開始から5日間で642万再生を突破し、TVer歴代最高記録を更新した
スポニチアネックス
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『VIVANT』S2初回、酔った宇佐美部長が乃木にキスしてSNS沸く
宇佐美部長役の市川猿弥が酔って堺雅人の頬にキスをする場面が登場
オリコンニュース
2026年7月29日
2026年7月28日
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「ちいかわ」映画好調の東宝など、猛暑追い風の注目5銘柄を解説
東宝・サイゼリヤ・三陽商会・U-NEXT HD・良品計画が候補として挙げられた
現代ビジネス
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小島秀夫氏がVIVANT第2シーズンにカメオ出演、変装姿で視聴者を驚かせる
ゲームクリエイターの小島秀夫氏がカメオ出演し大きな反響を呼んでいる
オリコンニュース