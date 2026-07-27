IVAN

日本のファッションモデル、ミュージシャン、タレント。エヌウィード所属。父が日本人とスペイン人のハーフ、実母がメキシコ人のクォーター。1984年2月9日生まれ。メキシコ出身。

2026年8月7日

2026年8月5日

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2026年8月3日

2026年8月2日

2026年7月31日

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2026年7月28日

2026年7月27日