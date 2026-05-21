チェーン店が展開する“特別なお店”の存在をみなさん知ってますか？食べ放題が出来る特別店や、爆盛りに特化したお店、そして世界中にあるあのお店の特別店も東京にあったんです。【写真で見る】“ゴディバ”のチョコレートソースを使った「コロッケサンド」⁉はなまるうどん“肉店”⁉ 煩悩に振り切った背徳系メニューの特別店平日のお昼どき、賑わう「はなまるうどん」（東京・港区）。20代「だしを飲みたいとき