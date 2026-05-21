タレントの片岡鶴太郎（71）が、夏の装いを披露し、反響が寄せられている。【映像】片岡鶴太郎の近影や「やり過ぎ」と心配されたヨガ動画2011年にヨガを始めてから1日1食生活となり、体重が約45kgになったという鶴太郎。Instagramでは、腹直筋を使って行う高度なヨガの浄化法「ナウリ」の動画を公開し、「超人です」「まさに神業ですね〜」「ヤダ〜骨と皮だけ、鶴ちゃんやり過ぎだよ!」など、驚きの声が寄せられていた。近影に