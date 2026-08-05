VIVANT
『VIVANT』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
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夏ドラマで一人勝ちのVIVANT、SNS上ではS2に対して否定的な声も
デイリー新潮
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香川照之の劇場版VIVANT出演、福澤監督の失墜で暗雲が漂うか
現代ビジネス
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青島と鬼塚が復活し、おじさん俳優がエンタメ界で存在感を放つ理由
青島役の織田裕二や鬼塚役の反町隆史が長年ぶりに主役として復活した
現代ビジネス
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「VIVANT」続編は高視聴率も、業界関係者から見どころへの疑問が相次ぐ
業界関係者からは情報量の多さや新キャラの魅力不足を指摘する声が上がっている
現代ビジネス
2026年8月8日
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VIVANTハラスメントか、読み方を間違えたヒカキンに辛辣な声集まる
「ヴィヴァント」と読み間違えたことに「無教養」など辛辣な声が
日刊ゲンダイDIGITAL
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VIVANTで「生成AI」のシーン登場
TBS NEWS DIG
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日曜劇場「VIVANT」第12話 別班司令の櫻井は…YouTuberが独自考察
別班司令・櫻井里美は乃木の母・明美ではなく「叔母」説をトケル氏が提唱
livedoor ECHOES
2026年8月7日
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『VIVANT』第11話の無料配信がTVer歴代最高を更新し1000万回突破
第11話の無料配信がTVerとTBS FREEの合計で1000万回再生を突破した
オリコンニュース
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松坂桃李が「VIVANT」のアフレコ台本の写真投稿「黒須M」の文字に考察白熱
台本に「黒須M」という役名が記載されており、視聴者の考察を呼んでいる
モデルプレス
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VIVANT尋問シーン「楽しかった」
TBS NEWS DIG
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日曜劇場「VIVANT」ブルーウォーカーの不自然な言動「1人なんで」に注目
天才ハッカー太田梨歩の不自然な言動や失態が視聴者の考察を呼んでいる
オリコンニュース
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日曜劇場「VIVANT」ハッカー・太田梨歩が乃木の指摘を2回遮る
新庄浩太郎の逃亡ルート捜査で野崎と太田梨歩の不審な行動が目立った
デイリースポーツ
2026年8月6日
2026年8月5日
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日曜劇場「VIVANT」第12話 4人同時に拉致される描写で不自然さを指摘
livedoor ECHOES
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日曜劇場「VIVANT」ブルーウォーカーの疲労や睡眠不足を伺わせる描写に心配
天才ハッカー「ブルーウォーカー」の異変描写に視聴者が注目している
オリコンニュース
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三山凌輝の密会騒動が「愛の不時着」熱狂ファンの反発を招くか
日刊ゲンダイDIGITAL
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日曜劇場「VIVANT」第2シーズンのロケ地公式ツアーを阪急交通社が発売
阪急交通社が「魅惑のアゼルバイジャン6日間」ツアーを7月25日から販売
オリコンニュース
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錦鯉・長谷川雅紀 ドラマ「VIVANT」出演をインスタグラムで報告
日刊スポーツ
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日曜劇場「VIVANT」公安刑事の意味深発言とフィギュアに注目「伏線？」
公安刑事が別班の司令官の存在を知るかのような発言をしたとみられ
オリコンニュース
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「VIVANT」第12話に古今亭志ん生さんが登場 予想外の登場に驚く声が続出
花岡すみれの演じる太田梨歩が、情報漏洩を防ぐために志ん生さんのサムネイルを使用
オリコンニュース