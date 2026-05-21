ＴＢＳ「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が２１日、放送され、ロバート秋山が梅宮アンナの実家で生前整理を手伝った。アンナの父・梅宮辰夫さんは、１９年１２月、８１歳で亡くなった。梅宮さんの遺品の中からは、直筆の古い日記も。ギャル曽根とともにページをめくった秋山。そこには“又、居眠り運転ルノー大破俺は無傷又、神に助けられた”とあり、時代を感じさせる内容に秋山も思わず笑い。ＶＴＲを見ていたスタジオでも「え