日曜劇場
『日曜劇場』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月7日
-
『VIVANT』第11話の無料配信がTVer歴代最高を更新し1000万回突破
第11話の無料配信がTVerとTBS FREEの合計で1000万回再生を突破した
オリコンニュース
-
松坂桃李が「VIVANT」のアフレコ台本の写真投稿「黒須M」の文字に考察白熱
台本に「黒須M」という役名が記載されており、視聴者の考察を呼んでいる
モデルプレス
-
VIVANT尋問シーン「楽しかった」
TBS NEWS DIG
-
日曜劇場「VIVANT」ブルーウォーカーの不自然な言動「1人なんで」に注目
天才ハッカー太田梨歩の不自然な言動や失態が視聴者の考察を呼んでいる
オリコンニュース
-
日曜劇場「VIVANT」ハッカー・太田梨歩が乃木の指摘を2回遮る
新庄浩太郎の逃亡ルート捜査で野崎と太田梨歩の不審な行動が目立った
デイリースポーツ
2026年8月6日
2026年8月5日
-
日曜劇場「VIVANT」ブルーウォーカーの疲労や睡眠不足を伺わせる描写に心配
天才ハッカー「ブルーウォーカー」の異変描写に視聴者が注目している
オリコンニュース
-
三山凌輝の密会騒動が「愛の不時着」熱狂ファンの反発を招くか
日刊ゲンダイDIGITAL
-
日曜劇場「VIVANT」第2シーズンのロケ地公式ツアーを阪急交通社が発売
阪急交通社が「魅惑のアゼルバイジャン6日間」ツアーを7月25日から販売
オリコンニュース
-
錦鯉・長谷川雅紀 ドラマ「VIVANT」出演をインスタグラムで報告
日刊スポーツ
-
日曜劇場「VIVANT」公安刑事の意味深発言とフィギュアに注目「伏線？」
公安刑事が別班の司令官の存在を知るかのような発言をしたとみられ
オリコンニュース
-
「VIVANT」第12話に古今亭志ん生さんが登場 予想外の登場に驚く声が続出
花岡すみれの演じる太田梨歩が、情報漏洩を防ぐために志ん生さんのサムネイルを使用
オリコンニュース
2026年8月4日
-
『VIVANT』第2シーズンで線状降水帯ニュースが重要な伏線として回収される
前シーズンの「線状降水帯」ニュースが新庄の逃亡トリックの伏線だったと判明
オリコンニュース
-
堺雅人主演『VIVANT(2026)』第1話がTVerで887万再生、歴代最高を更新
配信開始後8日間で887万再生を突破し、単一エピソード最高記録を塗り替えた
オリコンニュース
-
ファミマで「別班饅頭」発売へ、VIVANTとのコラボ商品を発表
一部店舗を除く全国約1万6400店とECサイトで7日から順次発売される
スポニチアネックス
-
VIVANT 謎のタトゥー男、実はTBSが過去投稿で伏線を出していた
終盤に登場した謎のタトゥーの男の正体についてSNSで考察が過熱している
スポニチアネックス