二階堂ふみとカズレーザーが結婚
『二階堂ふみとカズレーザーが結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月31日
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VIVANTで新たな別班メンバーの正体をめぐりネット上で予想が相次ぐ
「新たな別班」として意外な人物が登場するとの予告が流れ注目が集まった
デイリースポーツ
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『VIVANT』S2初回、酔った宇佐美部長が乃木にキスしてSNS沸く
宇佐美部長役の市川猿弥が酔って堺雅人の頬にキスをする場面が登場
オリコンニュース
2026年7月27日
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「VIVANT」に花江夏樹と鬼頭明里が出演「女優顔負けのビジュアル」の声
声優の花江夏樹と鬼頭明里がニュースキャスター役で顔出し出演した
オリコンニュース
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南鳥島沖の深海底で中重レアアースを複数検出、産業化へ検討進む
採取量の約54％を占め、石井氏は「大きな価値がある」と述べた
スポニチアネックス
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堺雅人主演「VIVANT」第2シーズン初回が18.8％を記録し好発進
前作の伏線やイベント化・制作陣への信頼など複数の要因が重なったとみられる
スポニチアネックス
2026年7月26日
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「VIVANT」第2シーズン開幕、役所広司のクレジット登場にXが沸く
前作で死亡した役所広司の名前がクレジットに登場し視聴者が歓喜した
日刊スポーツ
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「VIVANT」続編が3年ぶりにスタート、夏秋2クールで前作超えを狙う
続編は夏秋の2クール編成で前作を超えるスケールが期待されている
現代ビジネス