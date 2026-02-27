お笑いタレント・江頭2:50（60）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。女優・二階堂ふみがゲスト出演し「メイプル超合金」のカズレーザーと結婚したいと思った理由について語る場面があった。「どんな出会い方をした?」と質問されると、二階堂は「お友達が紹介してくださったんです。私がもともとファンだったので」と答える。また「どういうところが良かったの?」と聞かれると、二階堂は「顔」と即答。スタッフか