俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の続編（2026年7月期放送）に向け、公式SNSが3日連続で公開した“意味深”なイラストが反響を呼び、ファンの考察が過熱している。【写真あり】「まさかベキ？」と話題のイラスト最初の投稿は4月29日。黒い衣装に身を包み、ワイングラスを手にほほ笑む人物が描かれたが、説明は一切なく正体は不明。続く30日には、黒いフルボディースーツ姿でウインクする茶髪の人物が登場し