警察
『警察』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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パキスタン警察の治安部隊が容疑者千人超を射殺した疑いが浮上
共同通信
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鬼怒川の廃ホテル8階に巨大壁画、無許可で描かれた可能性も
縦10mほどとみられる壁画は2026年3月頃に突如現れ目撃者はおらず
ABEMA TIMES
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タイで14歳の中学生が学校で銃を乱射し、教職員ら7人が死亡
教職員5人を含む少なくとも7人が死亡し、23人が負傷したとみられる
中央日報
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韓国で熱中症のホームレス男性を警察が保護し、30年ぶりに家族と再会させる
サーチコリアニュース
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池袋暴走事故 加害者の長男が直面した「加害者家族への暴力」
文春オンライン
2026年8月7日
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バンコク近郊学校で14歳が銃乱射 犯行前に同居する祖父母も殺害か
日テレNEWS NNN
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黒木啓司が妻・宮崎麗果にDVか TikTokの意味深動画は接近禁止の妻宛？
離婚協議中の妻へのDVで保護命令が出ていたにもかかわらず複数回連絡したとのこと
NEWSポストセブン
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日本人女性がYGエンタ本社前でゴルフクラブを振り回し逮捕
スポーツソウル日本版
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タイの学校での銃撃事件で警察は死者数を教師ら学校関係者5人だったと訂正
共同通信
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タイ・バンコク近郊の学校で14歳少年が銃を乱射し、教師5人が死亡
日テレNEWS NNN
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「パト鬼」と称してバイクを暴走させた疑い、男子高校生ら3人逮捕 愛知県
東海テレビ
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パク・ナレの元マネージャー2人が恐喝未遂などの疑いで起訴される
2人は資金の私的使用を公表しない見返りとして2024年売上の10％相当額を要求したとされる
スポーツソウル日本版
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タイ・バンコク近郊の学校で銃乱射事件、生徒や教師6人が死亡
日テレNEWS NNN
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韓国サッカー協会が外国人審判に性的接待をしていた疑惑が浮上
11年から12年の国際大会7試合で審判10人以上に接待を行ったという
J-CASTニュース
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小学生の女の子にキスか 男逮捕
TBS NEWS DIG
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「プリキュア」シリーズのイベント撮影ルールを発表「安全確保のため」
撮影タイム以外の静止画・動画撮影を禁止し、SNS投稿も原則不可とした
スポニチアネックス
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パソコンに18歳未満の女の子の裸が写った画像を所持か 小学生講師の男逮捕
CBC NEWS
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韓国選管が投票者数をエクセルで無断修正、全国に捜査拡大
中央選管が誤入力隠蔽の指針を通達し、具体的な操作方法をエクセルで返信したという
サーチコリアニュース
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女子中学生をナイフで脅し性的暴行か「性欲抑えきれなかった」男逮捕 千葉
日テレNEWS NNN
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義弟に暴行し死亡させた疑いで女逮捕「屋根から転落した」通報も 群馬
日テレNEWS NNN