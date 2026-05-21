亡くなったミュリエル・オデニーノさんとフェデリコ・グアルティエリさん、モニカ・モンテファルコーネさん、ジャンルカ・ベネデッティさん、ジョルジア・ソマカルさん/Facebook/University of Genoa/Albatros Top Boat/Instagram（CNN）モルディブの透き通ったターコイズブルーの海や白い砂浜、わらぶきの水上バンガローの下には、深く狭い洞窟網が広がっている。光は差し込まず、浅瀬に生息する色鮮やかな海洋生物も存在しない。