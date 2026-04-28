4月27日、日本テレビが社長定例会見を行い、番組スタッフによる情報漏えい事件について謝罪したが、“身内に甘い対応”として波紋を広げている。「該当番組は『ZIP!』です。そこに携わるスタッフが内部情報をSNSで流出させたことを受け、福田博之社長が、『本事案を大変重く受け止めております』と釈明したのです」（芸能記者）問題となったのは4月初旬。あるユーザーのInstagramのストーリーズに、『ZIP!』の制作現場の台本や